В Ижевске мужчина грозился взорвать памятник из-за того, что устал ухаживать за ним 

В Ижевске осудили мужчину, сообщившему о ложном минировании памятника Ф. Э. Дзержинскому. Информация о том, что памятник будет взорван, поступила в полицию 8 апреля 2018 года около 3-х часов дня.
— Обвиняемый пояснил, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения, проснулся, позвонил в полицию с мобильного телефона, сообщил: взорву памятник, в связи с тем, что он устал прибираться у данного памятника, так как кроме него за памятником никто не ухаживает, — сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В результате ложного сообщения, экстренные службы и правоохранительные органы были отвлечены от выполнения реальных задач. Несмотря на то, что в суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном, следующие 10 месяцев он проведет в местах лишения свободы.
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