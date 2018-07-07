Ещё
В Ижевске мужчина грозился взорвать памятник из-за того, что устал ухаживать за ним
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ижевске мужчина грозился взорвать памятник из-за того, что устал ухаживать за ним 

Izhlife 7 июля 2018
Фото: Izhlife
В Ижевске осудили мужчину, сообщившему о ложном минировании памятника Ф. Э. Дзержинскому. Информация о том, что памятник будет взорван, поступила в полицию 8 апреля 2018 года около 3-х часов дня.
— Обвиняемый пояснил, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения, проснулся, позвонил в полицию с мобильного телефона, сообщил: взорву памятник, в связи с тем, что он устал прибираться у данного памятника, так как кроме него за памятником никто не ухаживает, — сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В результате ложного сообщения, экстренные службы и правоохранительные органы были отвлечены от выполнения реальных задач. Несмотря на то, что в суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном, следующие 10 месяцев он проведет в местах лишения свободы.
Читайте также:
Жительницу Удмуртии арестовали за ложное минирование школ
Жителя Удмуртии оштрафовали за нападение на полицейского
Izhlife: последние новости
Экс-министра осудили в Удмуртии за превышение полномочий Повышение тарифов ЖКХ и снижение акцизов на бензин: что ждет ижевчан в июле? Детский лагерь «Волна» в Удмуртии подлежит закрытию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу132
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа83
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение