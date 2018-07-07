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В Великобритании довольны организацией чемпионата мира — 2018
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В Великобритании довольны организацией чемпионата мира — 2018 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В Великобритании остались довольны уровнем безопасности и организации чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».
Об этом рассказали в британском посольстве в России.
"Подготовка к ЧМ-2018 выглядит хорошо. Стоит отметить, что наше сотрудничество в рамках подготовки к чемпионату продолжается уже более двух лет. Наша главная задача заключается в том, чтобы британские болельщики были в безопасности и получили удовольствие от турнира. В этом отношении взаимодействие между полициями двух стран развивается успешно и является результатом совместной работы на крупных футбольных турнирах, включая матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка конфедераций, — отметили в пресс-службе британского посольства.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее английский фанат извинился за вандализм и признался в любви к России.
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