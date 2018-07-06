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Мужчина ответит в суде за дебош на борту самолета, летевшего из Барселоны в Москву
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Мужчина ответит в суде за дебош на борту самолета, летевшего из Барселоны в Москву 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Житель Псковской области, который устроил дебош в самолете, ответит в суде за свое поведение, мужчина распивал алкоголь и пытался закурить во время полета, после прилета в аэропорт «Домодедово» его сразу задержали, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Заместителем Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте).
«После прибытия в аэропорт «Домодедово» злоумышленник был задержан сотрудниками транспортной полиции. Материалы уголовного дела направлены в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По версии дознания, обвиняемый, являясь пассажиром рейса авиакомпании «Нордавиа», следовавшего по маршруту Барселона — Москва («Домодедово»), грубо нарушал общественный порядок. На борту самолета мужчина распивал спиртные напитки, пытался закурить, оскорблял членов экипажа и пассажиров, на замечания командира воздушного судна не реагировал.
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