Мужчина ответит в суде за дебош на борту самолета, летевшего из Барселоны в Москву

Житель Псковской области , который устроил дебош в самолете, ответит в суде за свое поведение, мужчина распивал алкоголь и пытался закурить во время полета, после прилета в аэропорт «Домодедово» его сразу задержали, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Заместителем Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте).

«После прибытия в аэропорт «Домодедово» злоумышленник был задержан сотрудниками транспортной полиции. Материалы уголовного дела направлены в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.