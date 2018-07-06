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Суд в Петербурге прекратил дело в отношении ректора университета коммуникаций
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Суд в Петербурге прекратил дело в отношении ректора университета коммуникаций 

ТАСС 6 июля 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении временно отстраненного от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций Сергея Бачевского, обвиняемого в превышении должностных полномочий при сдаче в аренду помещений вуза. Об этом в пятницу сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
"Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Сергея Бачевского Бачевскому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
Бачевскому инкриминировали заключение договоров аренды помещений вуза без проведения конкурсов и по заниженной цене. По версии следствия, университету был нанесен ущерб в 3,5 млн рублей. Бачевского задержали прошлой весной и по решению суда отправили под домашний арест, позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.
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