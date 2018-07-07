Сотрудников больницы в Приморье приговорили к колонии за хищение и мошенничество

Во Владивостоке вынесли приговор двум экс-сотрудникам краевого кожно-венерологического диспансера, похитившим более 3,5 млн рублей и предоставлявшим платные косметологические услуги на оборудовании учреждения.

«Первореченский районный суд Владивостока рассмотрел уголовное в отношении бывших сотрудников ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»… Они признаны виновными по ч. 1 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество, совершенное в крупном размере“)», — говорится в сообщении прокуратуры края.

По решению суда, один из фигурантов дела получил семь лет и девять месяцев лишения свободы, вторая — шесть лет и девять месяцев. Также подсудимым назначены штрафы на общую сумму 1,25 млн рублей.

Суд установил, что подсудимые на базе диспансера организовали общество с ограниченной ответственностью по оказанию платных косметологических услуг. При этом они использовали оборудование, закупленное для учреждения за счет бюджетных средств. Чуть более чем за годпациенты заплатили мошенникам более 21 млн рублей.

Также экс-сотрудники кожвендиспансера присвоили более 3,5 млн рублей, выделенных на проведение ремонта в медучреждении.