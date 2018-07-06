В Оренбуржье застройщик таунхаусов осужден на 6 лет за мошенничество

Ленинским районным судом г. Оренбурга за мошенничество в особо крупном размере осужден М. Р. Альбеков — экс-директор ООО «СтройКомСервис». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и штрафом 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Установлено, что с марта 2014 года по октябрь 2016 года ООО «СтройКомСервис», не имея материально-технической базы и квалифицированного персонала, заключило 40 договоров участия в долевом строительстве 10 таунхаусов в п. Нежинка.

С целью привлечения большего числа клиентов недвижимость предлагалась по ценам значительно ниже рыночной стоимости. Поступающие от граждан-дольщиков денежные средства расходовались Альбековым по своему усмотрению. Размер ущерба составил более 63 млн рублей. Судом полностью удовлетворены гражданские иски всех потерпевших. Осужденный и его защитник подавали аппеляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга оставила без изменения.