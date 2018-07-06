Ещё
В Оренбуржье застройщик таунхаусов осужден на 6 лет за мошенничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбуржье застройщик таунхаусов осужден на 6 лет за мошенничество 

АиФ-Оренбург 6 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Ленинским районным судом г. Оренбурга за мошенничество в особо крупном размере осужден М. Р. Альбеков — экс-директор ООО «СтройКомСервис». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и штрафом 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.
Установлено, что с марта 2014 года по октябрь 2016 года ООО «СтройКомСервис», не имея материально-технической базы и квалифицированного персонала, заключило 40 договоров участия в долевом строительстве 10 таунхаусов в п. Нежинка.
С целью привлечения большего числа клиентов недвижимость предлагалась по ценам значительно ниже рыночной стоимости. Поступающие от граждан-дольщиков денежные средства расходовались Альбековым по своему усмотрению. Размер ущерба составил более 63 млн рублей. Судом полностью удовлетворены гражданские иски всех потерпевших. Осужденный и его защитник подавали аппеляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга оставила без изменения.
АиФ-Оренбург: последние новости
СК: пьяный орчанин избил и сжег своего приятеля СК: оренбурженка насмерть забила собственную дочь во время ссоры Орчанин, обвиняемый в сожжении приятеля, заключен под стражу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу146
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили13
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия предрекла обвал цен на нефть16
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа88
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение