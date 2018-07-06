Костромские автоинспекторы остолбенели от наглости супругов из Ярославля

Пьяный водитель-ярославец решил обмануть костромских полицейских и на их глазах поменялся со своей пассажиркой местами, узнал KOSTROMA.TODAY. Мужчина из Ярославля приехал со своей женой отдохнуть в костромской дом отдыха.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, ночью 26 марта молодым людям стало скучно просто выпивать, и они решили прокатиться по Костроме

За руль сел муж, хотя прав на это он не имел. Ещё в 2017 году мужчина был осужден за вождение в пьяном виде и лишён права водить авто на 1,5 года.

Катались супруги недолго. На Рабочем проспекте их машину остановили сотрудники ДПС . Каково же было удивление полицейских, когда на их глазах муж и жена начали в спешке меняться местами.

В итоге ярославца-наглеца задержали, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Тогда против него возбудили уголовное дело.

Суд признал его виновным. Его приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.