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Волгоградец пытался доставить смартфоны в колонию квадрокоптером
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Волгоградец пытался доставить смартфоны в колонию квадрокоптером 

Национальный Туристический Союз 6 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Необычное происшествие произошло в городе Волжске: волгоградец пытался провезти в исправительную колонию 7 смартфонов и комплектующие к ним, используя для этого квадрокоптер. Сотрудники колонии оперативно отреагировали, задержав и дрон, и оператора. По данному делу проводится проверка, мужчине грозит наказание в виде денежного штрафа — сообщает информационное агентство «Интерфакс». Напомним, что использование квадрокоптеров для доставки грузов набирает популярность. Эксперименты проводили и пиццерия «Додо» и "Почта России", правда пока с переменным успехом
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