Волгоградец пытался доставить смартфоны в колонию квадрокоптером 

Необычное происшествие произошло в городе Волжске: волгоградец пытался провезти в исправительную колонию 7 смартфонов и комплектующие к ним, используя для этого квадрокоптер. Сотрудники колонии оперативно отреагировали, задержав и дрон, и оператора. По данному делу проводится проверка, мужчине грозит наказание в виде денежного штрафа — сообщает информационное агентство «Интерфакс». Напомним, что использование квадрокоптеров для доставки грузов набирает популярность. Эксперименты проводили и пиццерия «Додо» и "Почта России", правда пока с переменным успехом