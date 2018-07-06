Жительница Ростовской области незаконно переписала земельные участки на имя своей коллеги

54‐летняя жительница Целинского района ( Ростовская область ) Людмила Г. в рабочее время попросила специалиста по имущественным отношениям администрации Хлеборобного сельского поселения внести заведомо ложные сведения в похозяйственную книгу. Об этом сообщили телеканалу «360».

В апреле 2017 года сотрудница администрации внесла в документ ложные сведения о ряде земельных участков. На бумаге территории теперь принадлежали знакомой подозреваемой.

«Незаконные умышленные действия повлекли за собой причинение ущерба муниципальному образованию Целинский район в сумме 115 000 рублей», — сообщил «360» источник в правоохранительных органах

В отношении подозреваемой завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог».