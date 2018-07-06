Орчанин, обвиняемый в сожжении приятеля, заключен под стражу

Житель Орска , обвиняемый в убийстве знакомого, заключен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района Орска.

Сейчас фигурант дела отрицает свою причастность к совершению преступления, хотя после задержания он дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, по версии следствия, вечером 2 июля пьяный фигурант дела во время ссоры избил своего 51-летнего приятеля. Потом обвиняемый закидал знакомого сухими ветками и поджег, мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего было обнаружено 3 июля.