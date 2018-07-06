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Орчанин, обвиняемый в сожжении приятеля, заключен под стражу
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Орчанин, обвиняемый в сожжении приятеля, заключен под стражу 

АиФ-Оренбург 6 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Житель Орска, обвиняемый в убийстве знакомого, заключен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района Орска.
Сейчас фигурант дела отрицает свою причастность к совершению преступления, хотя после задержания он дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, по версии следствия, вечером 2 июля пьяный фигурант дела во время ссоры избил своего 51-летнего приятеля. Потом обвиняемый закидал знакомого сухими ветками и поджег, мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего было обнаружено 3 июля.
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