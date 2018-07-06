Генпрокуратура поручила проверить информацию о покушении на Винника

"Сведения о покушении на убийство Винника А. В. ранее не являлись предметом исследования, с целью оперативного реагирования проверка данной информации поручена Следственному комитету Российской Федерации", — сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре.