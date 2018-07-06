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Генпрокуратура поручила проверить информацию о покушении на Винника
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Генпрокуратура поручила проверить информацию о покушении на Винника 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила Следственному комитету проверить информацию о готовившемся покушении на россиянина Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в сфере компьютерной информации и находящегося в тюрьме Греции, сообщили в ведомстве в ответ на запрос РИА Новости.
"Сведения о покушении на убийство Винника А. В. ранее не являлись предметом исследования, с целью оперативного реагирования проверка данной информации поручена Следственному комитету Российской Федерации", — сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре.
Винник является специалистом по криптовалютам. Он был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов. Выдачи Винника добивается также Россия.
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