В Петербурге хулиган попал в колонию, сломав нос сотруднику Росгвардии

Санкт-Петербурге отправили в колонию мужчину за сломанный нос, пишет Мойка78.

В начале году сотрудники одного из кафе города вызвали наряд вневедомственной охраны войск Росгвардии по Петербургу и Ленобласти . Один из посетителей вел себя вызывающе.

Сотрудники правоохранительных органов попытались посадить дебошира в автомобиль, чтобы доставить в отделение. Ему грозил административный протокол о мелком хулиганстве.

Однако мужчина начал сопротивляться. Сначала он ударил лбом в нос водителя машины вневедомственной охраны, а затем ногами — в нижнюю часть тела. Пострадавший получил закрытый перелом костей носа.

В результате суд встал на сторону обвинения. За нападение на сотрудника войск Национальной гвардии, ему грозит суровое наказание.