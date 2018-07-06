В Петербурге хулиган попал в колонию, сломав нос сотруднику Росгвардии 

В Санкт-Петербурге отправили в колонию мужчину за сломанный нос, пишет Мойка78.
Василеостровский районный суд приговорил петербуржца Александра Бильдюкевича к 10 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.
В начале году сотрудники одного из кафе города вызвали наряд вневедомственной охраны войск Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Один из посетителей вел себя вызывающе.
Сотрудники правоохранительных органов попытались посадить дебошира в автомобиль, чтобы доставить в отделение. Ему грозил административный протокол о мелком хулиганстве.
Однако мужчина начал сопротивляться. Сначала он ударил лбом в нос водителя машины вневедомственной охраны, а затем ногами — в нижнюю часть тела. Пострадавший получил закрытый перелом костей носа.
В результате суд встал на сторону обвинения. За нападение на сотрудника войск Национальной гвардии, ему грозит суровое наказание.