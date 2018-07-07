Ещё
В столице Литвы пьяные военные обстреляли роддом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице Литвы пьяные военные обстреляли роддом 

Российская Газета 7 июля 2018
Фото: Главный региональный
В Вильнюсе двое нетрезвых военнослужащих обстреляли городском родильный дом. Происшествие случилось поздно вечером в четверг, 5 июля, на улице Тизенхаузу литовской столицы.
Как выяснили прибывшие на место ЧП полицейские, трое мужчин по неизвестной причине расстреляли из пневматического пистолета Swiss Arms окно одной из палат роддома, сделав в стекле несколько отверстий. По данным департамента полиции, все задержанные оказались нетрезвыми военными из батальона улан имени Великой княгини Бируте. При этом они находились в гражданской одежде.
В то же время представитель литовской армии Гинтаутас Цюнис, только двое из задержанных — профессиональные военнослужащие, оставшиеся в войсках после обязательной службы. Третий задержанный — гражданский. По словам Цюниса, оба военных будут уволены, если информация об их участии в ЧП подтвердится, передает Delfi.
Российская Газета: последние новости
В Беларуси задержали лидера оппозиционной партии Жительница Украины пыталась продать собственного ребенка Через российское бюро Интерпола ежегодно проходит 140 тысяч запросов
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»73
Первые дети выведены из тайской пещеры68
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой4
На Украину надвигается катастрофа354
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение