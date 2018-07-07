В столице Литвы пьяные военные обстреляли роддом

Вильнюсе двое нетрезвых военнослужащих обстреляли городском родильный дом. Происшествие случилось поздно вечером в четверг, 5 июля, на улице Тизенхаузу литовской столицы.

Как выяснили прибывшие на место ЧП полицейские, трое мужчин по неизвестной причине расстреляли из пневматического пистолета Swiss Arms окно одной из палат роддома, сделав в стекле несколько отверстий. По данным департамента полиции, все задержанные оказались нетрезвыми военными из батальона улан имени Великой княгини Бируте. При этом они находились в гражданской одежде.

В то же время представитель литовской армии Гинтаутас Цюнис, только двое из задержанных — профессиональные военнослужащие, оставшиеся в войсках после обязательной службы. Третий задержанный — гражданский. По словам Цюниса, оба военных будут уволены, если информация об их участии в ЧП подтвердится, передает Delfi.