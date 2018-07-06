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В России возбудили новое уголовное дело против Винника
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В России возбудили новое уголовное дело против Винника 

РИА Новости 6 июля 2018
ПРОТИВ РОССИЯНИНА ВИННИКА, ЗАДЕРЖАННОГО В ГРЕЦИИ, В РФ ВОЗБУЖДЕНО НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ — ГП РФ  РИА НОВОСТИ
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