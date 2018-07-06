Девушка из Томской области ответит за угрозу убить пристава

Передано в суд уголовное дело против 19-летней жительницы Колпашево . Она пригрозила убийством судебному приставу.

По версии следствия, преступление было совершено в мае. Пьяная обвиняемая подошла к приставам, которые в рамках исполнительного производства изымали у нее телевизор. Девушка замахнулась на них ножом и пригрозила убийством. Один из приставов выбил нож из ее руки.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Она пояснила, что не хотела отдавать свое имущество.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (угрoза примeнения нaсилия в oтношении прeдставителей влaсти в связи с испoлнением ими свoих дoлжностных oбязанностей). Сaнкция стaтьи предусмaтривает до пяти лeт лишeния свoбоды.