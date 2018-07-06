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Сотрудник крупного мясокомбината Ростова‐на‐Дону сбежал с деньгами компании
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Сотрудник крупного мясокомбината Ростова‐на‐Дону сбежал с деньгами компании 

360tv.ru 6 июля 2018
Торговый представитель организации «Коневские колбасные изделия» 38‐летний Сергей С. несколько дней назад выехал из дома с деньгами мясокомбината. О местонахождении мужчины до сих пор неизвестно. Об этом сообщили телеканалу «360».
3 июля в 08:00 мужчина выехал из дома на Renault Logan. Он направился в сторону офиса, который расположен на улице 2-я Краснодарская в Ростове-на-Дону. С собой подозреваемый взял 900 тысяч рублей, которые принадлежали мясокомбинату «Каневской».
Уже несколько дней о местонахождении мужчины ничего неизвестно.
«Сообщение поступило в 00:40 от жены без вести пропавшего, 1993 года рождения», — сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
На Сергея ранее заводили уголовное дело по статьям «Кража», «Преступления против собственности», «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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