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Московский суд оштрафовал «Аэрофлот» за представление недостоверной информации о клиентке
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Московский суд оштрафовал «Аэрофлот» за представление недостоверной информации о клиентке 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Судебный участок №416 района Арбат оштрафовал «Аэрофлот» из-за того, что сотрудники компании не обработали сообщения клиентки и предоставили недостоверную информацию об этом в транспортную прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«За предоставление недостоверной информации прокуратурой в отношении юридического и должностного лица возбуждены два дела об административных правонарушениях по ст. 19.7 КоАП РФ («Непредставление сведений»). Постановлением мирового судьи судебного участка №416 района Арбат виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа», — рассказали в ведомстве.
Ранее в московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поступило сообщение от жительницы Санкт-Петербурга. По ее словам, она дважды обращалась в авиакомпанию, но не получала ответа. В результате проверки выяснилось, что сотрудники «Аэрофлота» не ответили на обращение женщины, а в прокуратуру предоставили ложные сведения о том, что обращений от заявительницы якобы не поступало.
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