Ещё
Бывшего кассира и управляющего волгоградского банка осудили за кражу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшего кассира и управляющего волгоградского банка осудили за кражу 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: АиФ Волгоград
ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. Реальные сроки наказания получили по решению суда бывшие кассир и управляющий филиалом банка в Волгоградской области, похитившие 14 миллионов рублей у клиентов, сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, с января по июль 2016 года бывший управляющий дополнительным офисом банка в Суровикинском районе Волгоградской области Евгений Ковальчук и старший кассир Анжелика Хамаева похищали средства вкладчиков и других клиентов.
"Ущерб банку, причиненный противоправными действиями, превысил 14 миллионов рублей", — сообщает прокуратура Волгоградской области.
Как уточняет ведомство, действовали преступники по следующей схеме: Хамаева выдавала клиентам банка кассовые ордера о поступлении вкладов и договоры, затем сообщники подделывали подписи клиентов, якобы забравших свои вклады. Также, по информации правоохранителей, Ковальчук несколько раз сам из кассы вынес более 1,6 миллионов рублей.
"Приговором Суровикинского районного суда Волгоградской области… Евгений Ковальчук и Анжелика Хамаева признаны виновными в нескольких эпизодах присвоения в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах и подделке документов. Ковальчуку также инкриминируется три эпизода мошенничества и кража", — сообщает прокуратура.
По решению суда Ковальчук приговорен к 6 годам лишения свободы, а Хамаева к 3 годам. Ей предоставлена отсрочка отбывания срока в тюрьме, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Как отмечает прокуратура, приговор вступил в силу.
"Вину инкриминируемых деяниях Ковальчук признал частично, пояснив, что хотел вернуть деньги в кассу после того, как отыграет их на электронной бирже. Хамаева вину признала полностью", — сообщает прокуратура.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу141
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа87
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение