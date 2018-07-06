Бывшего кассира и управляющего волгоградского банка осудили за кражу

ВОЛГОГРАД , 6 июл — РИА Новости . Реальные сроки наказания получили по решению суда бывшие кассир и управляющий филиалом банка в Волгоградской области , похитившие 14 миллионов рублей у клиентов, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, с января по июль 2016 года бывший управляющий дополнительным офисом банка в Суровикинском районе Волгоградской области Евгений Ковальчук и старший кассир Анжелика Хамаева похищали средства вкладчиков и других клиентов.

"Ущерб банку, причиненный противоправными действиями, превысил 14 миллионов рублей", — сообщает прокуратура Волгоградской области.

Как уточняет ведомство, действовали преступники по следующей схеме: Хамаева выдавала клиентам банка кассовые ордера о поступлении вкладов и договоры, затем сообщники подделывали подписи клиентов, якобы забравших свои вклады. Также, по информации правоохранителей, Ковальчук несколько раз сам из кассы вынес более 1,6 миллионов рублей.

"Приговором Суровикинского районного суда Волгоградской области… Евгений Ковальчук и Анжелика Хамаева признаны виновными в нескольких эпизодах присвоения в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах и подделке документов. Ковальчуку также инкриминируется три эпизода мошенничества и кража", — сообщает прокуратура

По решению суда Ковальчук приговорен к 6 годам лишения свободы, а Хамаева к 3 годам. Ей предоставлена отсрочка отбывания срока в тюрьме, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Как отмечает прокуратура, приговор вступил в силу.

"Вину инкриминируемых деяниях Ковальчук признал частично, пояснив, что хотел вернуть деньги в кассу после того, как отыграет их на электронной бирже. Хамаева вину признала полностью", — сообщает прокуратура.