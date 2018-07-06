Обвиняемый в детоубийстве житель Салехарда не помнит, как лишил ребенка жизни

Ужасно, когда детский чепчик и распашонка становятся вещдоками в деле о тяжком преступлении — в Салехарде молодой мужчина обвиняется в убийстве трехмесячной дочери и избиении сына.

«Красный Север» уже писал об этом страшном преступлении. Однако сейчас стали известны новые подробности той злополучной ночи, ставшей последней для новорожденной девочки.

Напомним, по версии следствия, ночью 14 января безработный горожанин изрядно выпил и поскандалил с супругой — трезвенницей. Когда женщина ушла, чтобы переждать семейную грозу у родственницы, мужчина несколько раз сдавил голову трехмесячной малышки руками и отлупил сына — детсадовца ремнем. Для младшего ребенка полученные травмы оказались смертельными…

Как рассказала Елена Демьянова, старший помощник руководителя окружного управления СКР , обвиняемый и раньше конфликтовал с законом, был судим за пьяное ДТП, в котором пострадал человек, и насилие в отношение стража правопорядка. Отбыв срок, он опять сел за руль, и вновь попал под уголовную статью. В ожидании скорого суда и было совершено очередное преступление.

— В деле обвиняемого сплошь отрицательные характеристики, — говорит наша собеседница. — Пьяные скандалы настроили соседей против него. Чтобы утихомирить нетрезвого гражданина, жильцы дома вызывали полицию, делала это и его супруга…

Как известно, большая часть тяжких преступлений в автономном округе совершается по пьяной лавочке. Случается, подозреваемый потом не может вспомнить ничего, что проливало бы свет на его мотивацию. Так же вышло и в этом случае. На допросе предполагаемый злоумышленник признал, что мог сдавить голову дочки и побить сына ремнем, хотя и не помнит, как это случилось…

По словам Елены Демьяновой, следствие проделало большую кропотливую работу, чтобы восстановить обстоятельства той злополучной ночи. Сначала обвиняемый допил шампанское, оставшееся после новогодней ночи, затем решил сходить в магазин за добавкой. Зная, как алкоголь действует на супруга, женщина старательно увещевала его, говорила, что завтра на работу, но тот был неумолим, еще и поднял на женщину руку. Потом вроде успокоился, выпил, сходил за добавкой, выпил еще, стал скандалить, угрожать, вот супруга и не выдержала, вышла на улицу. Думала, выпивоха успокоится, но тот все ходил по дому, стучал в соседскую дверь…

В итоге мать двоих детей уехала к родственнице, а когда спустя несколько часов вернулась домой, уже ничего нельзя было изменить.

Полицейские задержали обвиняемого в то же утро, когда он возвращался после очередного похода за выпивкой. Он был так пьян, что еле стоял на ногах. Всего за несколько часов до этого он мирно беседовал с супругой о предстоящем суде по делу о ДТП, говорил, что переживает за будущее семьи и не хочет, чтобы родные испытывали в связи с этим затруднения. В общем, вел себя так, как это присуще трезвым здравомыслящим людям…

На днях уголовное дело, возбужденное в отношении салехардца по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) передано в суд.