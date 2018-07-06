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В севастопольских виноградниках мужчина забил до смерти сожительницу
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В севастопольских виноградниках мужчина забил до смерти сожительницу 

РИА Новости Крым 6 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали местного жителя по подозрению в избиении сожительницы до смерти. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Следкома.
Отмечается, что днем в четверг в виноградниках поселка Голландия полицейские во время патрулирования дачного массива обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. На место были вызваны криминалисты и следователи. Вместе с коллегами из уголовного розыска они раскрыли преступление и задержали подозреваемого.
По данным следствия, 39-летний житель Голландии решил устроить для своей гражданской жены романтический пикник в виноградниках. «Мужчине не понравилось, что сожительница употребила во время свидания слишком много алкоголя, за что он, будучи сам нетрезвым, избил ее, бросив в виноградниках. От полученных тяжких телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Самого злоумышленника стражи порядка обнаружили дома спящим. На нем была та же одежда со следами крови, в которой он и совершил преступление», — рассказали в пресс-службе.
В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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