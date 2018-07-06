В Пермском крае мужчина довёл гражданскую жену до самоубийства 

Жителя Кудымкара осудили за доведение гражданской жены до самоубийства.
Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, 33-летний мужчина два года издевался над своей гражданской женой и матерью двоих детей. Он бил женщину, оскорблял и унижал её. В результате, довёл гражданскую жену до такого состояния, что она не видела иного выхода из создавшейся ситуации и покончила жизнь самоубийством.
Специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу и установила, что причиной трагедии стало поведение её сожителя. Мужчину осудили за доведение до самоубийства и приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.