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Следователь по делу продавшей лекарство матери-одиночки опроверг его закрытие
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Следователь по делу продавшей лекарство матери-одиночки опроверг его закрытие 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Следователь Мещанского района заявил адвокату матери ребенка с инвалидностью Екатерины Конновой, обвиняемой в сбыте наркотиков при попытке продать лекарство против эпилепсии, что у него нет информации о закрытии дела, и постановления о его прекращении он не получал. Об этом в Facebook написала заместитель директора детского московского хосписа «Дом с маяком», подопечным которого является сын Конновой, Лида Мониава.
Ранее МВД России сообщило, что глава ведомства Владимир Колокольцев поручил начальнику московского управления ведомства Олегу Баранову разобраться в обстоятельствах и оценить обоснованность и своевременность возбуждения дела, и в результате проверки постановление о возбуждении дела отменили.
Как Коннова рассказала «Ленте.ру», ей пришлось купить для шестилетнего сына, страдающего ДЦП и эпилепсией, противосудорожный препарат, не зарегистрированный в России: диазепам в виде микроклизм. Она смогла найти лекарство на форуме для родителей больных детей, которые заказывают более эффективные, чем отечественные аналоги, препараты за границей.
Вскоре диазепам перестал помогать, и женщина, воспитывая двух детей без супруга и нуждаясь в средствах, решила продать лекарство одному из пользователей форума: стоимость препаратов составила 3250 рублей. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов. Он обвинил ее в торговле психотропными веществами. Конновой грозило до восьми лет тюрьмы.
Уголовное преследование женщины вызвало широкий резонанс: свыше 160 тысяч человек подписали петицию за немедленное прекращение дела.
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