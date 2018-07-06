Житель Удмуртии рассылал порно-фотографии детям

Якшур-Бодья. Удмуртия . В Удмуртии возбудили уголовное дело против 31-летнего жителя Якшур-Бодьинского района. Его обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и незаконном изготовлении и распространении порно-материалов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

«Обвиняемый с осени 2017 года по апрель 2018 года знакомился с несовершеннолетними девочками в социальной Интернет-сети «Друг вокруг». Мужчина присылал подросткам фотоизображения порнографического характера и просил их выслать ему свои фотоизображения в обнаженном виде», — отмечают следователи.

Как удалось выяснить, мужчина общался с 9 девочками в возрасте от 11 до 16 лет. Они проживают в разных районах Удмуртии. Всех потерпевших допросили. Злоумышленника направили на судебно-психиатрическую экспертизу.