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Житель Удмуртии рассылал порно-фотографии детям
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Житель Удмуртии рассылал порно-фотографии детям 

ИА «Сусанин» 6 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело против 31-летнего жителя Якшур-Бодьинского района. Его обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и незаконном изготовлении и распространении порно-материалов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.
«Обвиняемый с осени 2017 года по апрель 2018 года знакомился с несовершеннолетними девочками в социальной Интернет-сети «Друг вокруг». Мужчина присылал подросткам фотоизображения порнографического характера и просил их выслать ему свои фотоизображения в обнаженном виде», — отмечают следователи.
Как удалось выяснить, мужчина общался с 9 девочками в возрасте от 11 до 16 лет. Они проживают в разных районах Удмуртии. Всех потерпевших допросили. Злоумышленника направили на судебно-психиатрическую экспертизу.
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