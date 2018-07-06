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В Волгограде директор стройфирмы не уплатил налогов на 6 млн рублей
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В Волгограде директор стройфирмы не уплатил налогов на 6 млн рублей 

АиФ Волгоград 6 июля 2018
Фото: АиФ Волгоград
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора строительно-монтажной фирмы, который не уплатил налогов на шесть миллионов рублей.
По данным пресс-службы прокуратуры региона, в бюджет не был уплачен НДС. В период с 2015 по 2016 годы обвиняемый включал в декларации ложные сведения о закупке стройматериалов у девяти фирм, не занимавшихся предпринимательством.
Вину мужчина признал полностью. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело направлено в Городищенский районный суд для рассмотрения. Имущество обвиняемого арестовано на сумму задолженности по налогам.
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