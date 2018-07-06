В Волгограде директор стройфирмы не уплатил налогов на 6 млн рублей

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора строительно-монтажной фирмы, который не уплатил налогов на шесть миллионов рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, в бюджет не был уплачен НДС. В период с 2015 по 2016 годы обвиняемый включал в декларации ложные сведения о закупке стройматериалов у девяти фирм, не занимавшихся предпринимательством.

Вину мужчина признал полностью. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело направлено в Городищенский районный суд для рассмотрения. Имущество обвиняемого арестовано на сумму задолженности по налогам.