Ещё
Мужчину, устроившего дебош на рейсе Барселона-Москва, будут судить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину, устроившего дебош на рейсе Барселона-Москва, будут судить 

РИА Новости 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Житель Псковской области, устроивший дебош на рейсе «Барселона — Москва», предстанет перед судом, сообщает в пятницу Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел осенью прошлого года. По версии дознания, пассажир рейса авиакомпании «Нордавиа», следовавшего по маршруту «Барселона — Москва (Домодедово) » грубо нарушал общественный порядок. На борту самолета мужчина распивал спиртные напитки, пытался закурить, оскорблял членов экипажа и пассажиров, на замечания командира воздушного судна не реагировал.
После прибытия в аэропорт Домодедово дебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции.
"Заместителем Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте)", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что материалы уголовного дела направлены в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу141
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа87
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение