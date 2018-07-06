Мужчину, устроившего дебош на рейсе Барселона-Москва, будут судить

Инцидент произошел осенью прошлого года. По версии дознания, пассажир рейса авиакомпании «Нордавиа», следовавшего по маршруту «Барселона — Москва (Домодедово) » грубо нарушал общественный порядок. На борту самолета мужчина распивал спиртные напитки, пытался закурить, оскорблял членов экипажа и пассажиров, на замечания командира воздушного судна не реагировал.

После прибытия в аэропорт Домодедово дебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции.

"Заместителем Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте)", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что материалы уголовного дела направлены в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу.