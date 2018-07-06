Уфимка отправится в колонию за обман с путёвками в Абхазию

Суд вынес 41-летней уфимке приговор за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В июле 2017 года она солгала о своих связях в районной администрации. Якобы благодаря этим связям она могла «достать» путёвки в Абхазию по льготной цене. Шесть человек передали мошеннице в общей сложности 70 тысяч рублей. Злоумышленница потратила их на погашение долгов. Ранее женщине выносили приговоры за мошенничество. 42-летняя жительница Уфы отправится в исправительную колонию общего режима на 2 года и выплатит ущерб.