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Уфимка отправится в колонию за обман с путёвками в Абхазию
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Уфимка отправится в колонию за обман с путёвками в Абхазию 

АиФ-Уфа 6 июля 2018
Фото: АиФ-Уфа
Суд вынес 41-летней уфимке приговор за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В июле 2017 года она солгала о своих связях в районной администрации. Якобы благодаря этим связям она могла «достать» путёвки в Абхазию по льготной цене.
Шесть человек передали мошеннице в общей сложности 70 тысяч рублей. Злоумышленница потратила их на погашение долгов.
Ранее женщине выносили приговоры за мошенничество.
42-летняя жительница Уфы отправится в исправительную колонию общего режима на 2 года и выплатит ущерб.
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