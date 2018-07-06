Прокурор запросит наказание для «бога Кузи» 10 июля

МОСКВА , 6 июл — РИА Новости . Пресненский суд Москвы собирается провести 10 июля прения сторон по делу лидера секты, именующего себя «богом Кузей», сообщили РИА Новости в суде.

"Прения сторон намечены на 10 июля", — сказал собеседник агентства.

Согласно УПК, на данной стадии процесса прокурор попросит суд назначить подсудимому наказание. Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты, подсудимый выступит с последним словом и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно назвав дату его оглашения.

Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый Андрей Попов , известный как «бог Кузя», создал секту, деятельность которой была связана с причинением вреда здоровью граждан. Он также привлек к руководству сектой ряд лиц, которым сообщил о своих намерениях.

Во время оперативных мероприятий в московских квартирах пособников Попова были изъяты денежные средства, а также специфическая литература и экзотические животные. Кроме того, были изъяты компьютеры и тетради с «бухгалтерскими записями», свидетельствующие о противоправном завладении денежными средствами граждан.

Попов и пятеро других подсудимых, обвиняемых в участии в секте и мошенничестве, не признали свою вину.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, подсудимый Андрей Попов создал «некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан под видом осуществления религиозной деятельности». «Он воспользовался доверием священников Русской православной церкви и получил право от имени церкви участвовать в выставках и других мероприятиях. Затем он создал религиозное объединение „бог Кузя“, проводил идеологическую обработку его участников», — отметила гособвинитель.

По ее словам, организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. «Обряды сопровождались противоправными действиями — применением насилия за неповиновение», — сказала прокурор. Попов, по данным обвинения, наносил потерпевшим от 100 до 1200 ударов «плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками».

Помимо этого, подсудимым вменяется мошенничество на 7,3 миллиона рублей.