Маньяк Алексей Фалькин предстал перед судом в Свердловской области 

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего сотрудника МЧС Алексей Фалькина. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве восьми человек, сообщило агентство Ura.ru.
«Судья продлил Фалькину содержание под стражей на шесть месяцев до 9 декабря включительно», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Следующее заседание назначено на 18 июля.
В Свердловской области бывшего работника МЧС Алексея Фалькина обвиняют в изнасиловании и убийстве восьми человек, среди которых две несовершеннолетние девочки.