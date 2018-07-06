Маньяк Алексей Фалькин предстал перед судом в Свердловской области

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего сотрудника МЧС Алексей Фалькина. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве восьми человек, сообщило агентство Ura.ru.

«Судья продлил Фалькину содержание под стражей на шесть месяцев до 9 декабря включительно», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Следующее заседание назначено на 18 июля.