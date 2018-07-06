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Маньяк Алексей Фалькин предстал перед судом в Свердловской области
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Маньяк Алексей Фалькин предстал перед судом в Свердловской области 

360tv.ru 6 июля 2018
Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего сотрудника МЧС Алексей Фалькина. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве восьми человек, сообщило агентство Ura.ru.
«Судья продлил Фалькину содержание под стражей на шесть месяцев до 9 декабря включительно», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Следующее заседание назначено на 18 июля.
В Свердловской области бывшего работника МЧС Алексея Фалькина обвиняют в изнасиловании и убийстве восьми человек, среди которых две несовершеннолетние девочки.
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