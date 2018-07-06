Прокуратура добилась ужесточения приговора уфимцу, виновному в незаконном обороте наркотиков

Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Дёмского района г. Уфы об ужесточении наказания 33-летнему уфимцу.

Ранее районный суд приговорил его к 3 годам условного лишения свободы по ч.2 ст.228 УК РФ (хранение наркотиков в крупном размере).

В суде установлено, что в феврале текущего года мужчина забрал на ул. Дагестанская г. Уфы полимерный пакетик с наркотическим средством. Часть запрещенного вещества он употребил, а остаток хранил в кармане куртки.

Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта уголовного дела по подозрению в незаконном наркообороте.

Учитывая, что ранее он был судим за кражу, прокуратура сочла назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор в апелляционном порядке.