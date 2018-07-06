Ещё
Прокуратура добилась ужесточения приговора уфимцу, виновному в незаконном обороте наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура добилась ужесточения приговора уфимцу, виновному в незаконном обороте наркотиков 

ufa1.ru 6 июля 2018
Фото: ufa1.ru
Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Дёмского района г. Уфы об ужесточении наказания 33-летнему уфимцу.
Ранее районный суд приговорил его к 3 годам условного лишения свободы по ч.2 ст.228 УК РФ (хранение наркотиков в крупном размере).
В суде установлено, что в феврале текущего года мужчина забрал на ул. Дагестанская г. Уфы полимерный пакетик с наркотическим средством. Часть запрещенного вещества он употребил, а остаток хранил в кармане куртки.
Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта уголовного дела по подозрению в незаконном наркообороте.
Учитывая, что ранее он был судим за кражу, прокуратура сочла назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор в апелляционном порядке.
Верховный суд республики счел доводы прокуратуры обоснованными и изменил приговор суда первой инстанции, назначив наркопотребителю наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
ufa1.ru: последние новости
В Уфе осудили мошенницу, обещавшую достать путёвки к морю с большой скидкой Вступил в силу приговор бывшему начальнику уголовно-исполнительной инспекции республики Студент из Уфы осужден за взлом сайтов госструктур
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу158
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Россия предрекла обвал цен на нефть19
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа88
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение