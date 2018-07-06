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Прокуратура Нижнего Новгорода потребует аннулировать диплом депутата Гельжиниса
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Прокуратура Нижнего Новгорода потребует аннулировать диплом депутата Гельжиниса 

Newsroom24 6 июля 2018
Фото: Newsroom24
Исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц подготовлен прокуратурой Нижнего Новгорода, которая намерена обратиться в суд, требуя признать недействительным диплом о высшем образовании депутата гордумы Валерия Гельжиниса. Подтверждающий данный факт документ поступил в распоряжение редакции.
Следует отметить, что ранее СУ СК РФ по Нижегородской области установил, что диплом о высшем образовании Московского экономического института, предъявленный Валерием Гельжинисом на выборах в городскую думу, является фальшивым. Но срок привлечения к уголовной ответственности депутата за подделку истек, по данным следствия, 24 июля 2017 года.
Прокуратура намерена просить суд обязать Валерия Гельжиниса возвратить диплом о высшем образовании институту, чтобы затем документ был уничтожен.
Напомним, Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает дело о банкротстве Валерия Гельжиниса, выявляя факты злоупотреблений гражданскими правами со стороны депутата.
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