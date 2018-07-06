Английского болельщика задержали в Москве за правонарушение семилетней давности

Болельщик сборной Англии Тревор Хорсли был задержан на стадионе в Москве . Задержание был произведено после запроса ОАЭ

Как сообщает РБК, 63-летний британец находился в международном розыске по уголовному делу о мошенничестве с 2011 года, когда он оплатил крупную покупку недействительным чеком, рассказал его адвокат. По его словам, все это время британец беспрепятственно путешествовал по миру и без проблем въехал в Россию , но был задержан на стадионе в Москве.

Заседание, на котором должно быть принято решение о мере пресечения для Хорсли, начнется в 16.00 по Москве. Затем предстоит решить вопрос об экстрадиции британца в ОАЭ.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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