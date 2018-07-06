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Английского болельщика задержали в Москве за правонарушение семилетней давности
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Английского болельщика задержали в Москве за правонарушение семилетней давности 

Спорт-Экспресс 6 июля 2018
Болельщик сборной Англии Тревор Хорсли был задержан на стадионе в Москве. Задержание был произведено после запроса ОАЭ.
Как сообщает РБК, 63-летний британец находился в международном розыске по уголовному делу о мошенничестве с 2011 года, когда он оплатил крупную покупку недействительным чеком, рассказал его адвокат. По его словам, все это время британец беспрепятственно путешествовал по миру и без проблем въехал в Россию, но был задержан на стадионе в Москве.
Заседание, на котором должно быть принято решение о мере пресечения для Хорсли, начнется в 16.00 по Москве. Затем предстоит решить вопрос об экстрадиции британца в ОАЭ.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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