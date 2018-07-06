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Утвержден приговор директору ООО «СтройКомСервис» по домам в Нежинке
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Утвержден приговор директору ООО «СтройКомСервис» по домам в Нежинке 

ProOren 6 июля 2018
Фото: ProOren
Оренбургский областной суд признал законным и обоснованным приговор Ленинского районного суда Оренбурга по уголовному делу против бывшего генерального директора ООО «СтройКомСервис». Его осудили за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Оренбурга.
Суд установил, что Альбеков за 2,5 года ввел в заблуждение 40 граждан, пожелавших принять участие в долевом строительстве домов в селе Нежинка Оренбургского района. Осужденный обещал предоставить своим клиентам благоустроенное жилье и создал видимость благонадежности застройщика. Он организовал частичную застройку домов в указанном районе и рекламировал свою фирму через СМИ.
Мошенник заключил договоры с гражданами-дольщиками на строительство 10 многоквартирных домов на общую сумму около 64 млн рублей. Деньги Альбеков потратил на текущую финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
Суд приговорил его к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, ему на 2 года запретили заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере жилищного строительства. С осужденного в пользу потерпевших взыскана сумма нанесенного материального ущерба.
Подсудимый и его защитник не согласились с приговором, сочтя наказание излишне суровым. Суд апелляционной инстанции счел их доводы необоснованными. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает прокуратура Оренбургской области.
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