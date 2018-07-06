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Верховный суд 31 июля рассмотрит апелляцию на приговор главе УСБ СК РФ М. Максименко
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Верховный суд 31 июля рассмотрит апелляцию на приговор главе УСБ СК РФ М. Максименко 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Верховный суд России 31 июля рассмотрит апелляционную жалобу на приговор главе управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Михаила Максименко, осужденному на 13 лет колонии за коррупцию. Об этом сообщается в карточке уголовного дела на сайте суда.
Судебное заседание, согласно информации на сайте, назначено на 10:00.
Мосгорсуд 20 апреля признал М. Максименко виновным в получении двух взяток и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб., а также лишил специального звания полковника.
Гособвинитель просил суд приговорить М. Максименко к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб.
По версии обвинения, глава УСБ СК РФ получил 500 тыс. долл. от бизнесмена Олега Шейхаметова и 50 тыс. долл. от предпринимателя Бадри Шенгелия. Подсудимый полностью отрицает свою вину.
Согласно обвинительному заключению, взятка О. Шейхаметова была получена за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрею Кочуйкову (Итальянец). Последнего полиция задержала после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 г.
Вторую взятку М. Максименко, по версии следствия, получил от петербургского бизнесмена Б. Шенгелия 50 тыс. долл. за организацию служебной проверки и возбуждение дела против полицейских, которые проводили оперативные мероприятия в отношении предпринимателя и незаконно изъяли у него часы.
Арест М. Максименко состоялся летом 2016 г. Кроме того задержаны и арестованы были его заместитель Александр Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Денис Никандров. По данным следствия, они получили взятку за покровительство криминалитету.
Никулинский районный суд 29 марта признал З. Калашова виновным в вымогательстве и приговорил его к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима.
Дела в отношении Д. Никандрова и А. Ламонова были выделены в отдельные производства.
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