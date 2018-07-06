Верховный суд 31 июля рассмотрит апелляцию на приговор главе УСБ СК РФ М. Максименко

Судебное заседание, согласно информации на сайте, назначено на 10:00.

Мосгорсуд 20 апреля признал М. Максименко виновным в получении двух взяток и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб., а также лишил специального звания полковника.

Гособвинитель просил суд приговорить М. Максименко к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб.

По версии обвинения, глава УСБ СК РФ получил 500 тыс. долл. от бизнесмена Олега Шейхаметова и 50 тыс. долл. от предпринимателя Бадри Шенгелия. Подсудимый полностью отрицает свою вину.

Согласно обвинительному заключению, взятка О. Шейхаметова была получена за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрею Кочуйкову (Итальянец). Последнего полиция задержала после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 г.

Вторую взятку М. Максименко, по версии следствия, получил от петербургского бизнесмена Б. Шенгелия 50 тыс. долл. за организацию служебной проверки и возбуждение дела против полицейских, которые проводили оперативные мероприятия в отношении предпринимателя и незаконно изъяли у него часы.

Арест М. Максименко состоялся летом 2016 г. Кроме того задержаны и арестованы были его заместитель Александр Ламонов , а также заместитель руководителя столичного управления СК Денис Никандров . По данным следствия, они получили взятку за покровительство криминалитету.

Никулинский районный суд 29 марта признал З. Калашова виновным в вымогательстве и приговорил его к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Дела в отношении Д. Никандрова и А. Ламонова были выделены в отдельные производства.