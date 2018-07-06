Вологодские подростки, напившись, обокрали дом и угнали иномарку

Реальный срок лишения свободы грозит подросткам из Великоустюгского района. На скамье подсудимых оказался 15-летний школьник и два его 16-летних товарища.

Как сообщает областной следственный комитет, ЧП произошло в ночь на 1 июля этого года. Подростки напились и решили совершить преступление. Они проникли в дом в одной из деревень района. Там юные преступники нашли 600 рублей и продукты питания, ключи от автомобиля «Форд» . При этом хозяин дома все это время был неподалеку и спал.

Во дворе грабители нашли машину, ключи от которой взяли в доме. Иномарку они угнали, заправились и ездили по району, пока их не остановили сотрудники ГИБДД

В отношении ребят возбудили уголовные дела по статьям «Кража группой лиц с проникновением в жилище» и «Угон группой лиц». Расследование продолжается. Начинающим преступникам грозит до 6 лет лишения свободы.