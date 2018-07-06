Защита намерена обжаловать арест задержанного в Москве британского болельщика

"Естественно, мы будем обжаловать арест", — сказал адвокат.

Хорси был задержан в Москве во время футбольного матча с участием сборной Англии, он арестован Тушинским судом столицы на срок до 31 августа.