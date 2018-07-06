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​Прокурором подмосковного Можайска назначен 31-летний выпускник МГЮА
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​Прокурором подмосковного Можайска назначен 31-летний выпускник МГЮА 

Legal.Report 6 июля 2018
Можайский городской прокурор Московской области назначен приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки — им стал младший советник юстиции 31-летний Иван Денисов, выходец из столичной прокуратуры.
Денисов в 2009 году окончил Московскую государственную юридическую академию. В 2009-2010 годах работал помощником Зюзинского межрайпрокурора Москвы, помощником прокурора ЮЗАО столицы. В 2010-2013 годах был прокурором, старшим прокурором первого отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы.
В 2013-2016 годах занимал должность старшего прокурор первого зонального отдела управления Генпрокуратуры РФ по надзору за следствием в МВД и ФСКН России. С 2016 года возглавлял отдел методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Московской области.
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