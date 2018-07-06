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Сотрудник саянской колонии осужден за попытку продажи героина
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Сотрудник саянской колонии осужден за попытку продажи героина 

РИА «ФедералПресс» 6 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вынесен приговор бывшему начальнику отряда в одной из колоний Саянска. Он признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса.
Суд установил, что мужчина превысил свои полномочия и получил за это взятку в размере 13 тысяч рублей.
Кроме того, он совершил покушение на незаконный сбыт героина в значительном размере.
Бывшего начальника отряда приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Кроме того он лишен права занимать должности в ФСИН сроком на три года.
Мужчину осудили по статьям «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки за незаконные действия», «Мелкое взяточничество» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».
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