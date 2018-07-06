Сотрудник саянской колонии осужден за попытку продажи героина

Вынесен приговор бывшему начальнику отряда в одной из колоний Саянска . Он признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса.

Суд установил, что мужчина превысил свои полномочия и получил за это взятку в размере 13 тысяч рублей.

Кроме того, он совершил покушение на незаконный сбыт героина в значительном размере.

Бывшего начальника отряда приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Кроме того он лишен права занимать должности в ФСИН сроком на три года.

Мужчину осудили по статьям «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки за незаконные действия», «Мелкое взяточничество» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».