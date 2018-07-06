С травматическим пистолетом и в маске на лице

Фото с ресурса kievvlast.com.ua В Александрове вынесен приговор 45-летнему Олегу Баранову . Он признан виновным в причинении тяжкому вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

20 октября 2014 года в частном доме деревни Зеленцино Александровского района обнаружили тело 30-летнего местного жителя, смерть потерпевшего наступила от огнестрельного ранения.

Профессионально выстроенная тактика следственных и оперативно-розыскных мероприятий позволила 25 января 2018 года в ходе совместной операции задержать скрывавшегося в Москве Олега Баранова.

Следствием и судом установлено, что ночью 20 октября Баранов приехал в деревню Зеленцино по звонку знакомой, которая попросила помочь выгнать из ее дома троих мужчин, с которыми она распивала спиртное и посчитала, что парни ведут себя агрессивно и преступают порог дозволенного.

Со слов Баранова, просьбу он воспринял всерьез, считая, что знакомая в состоянии сильного алкогольного опьянения не сможет «постоять за себя», прихватил травматический пистолет и охотничью маску с прорезями для глаз и на автомобиле «Тойота Ярис» приехал к дому женщины.

Желая произвести эффект неожиданности на пьяных мужчин, Баранов с пистолетом в руках и в маске вошел в дом, где произвел выстрел и попал в палец руки одному мужчине, а после возгласа 30-летнего мужчины «ты что творишь», произвел выстрел в упор в грудную клетку, причинив потерпевшему смертельное ранение.

В этот же момент из комнаты выбежала хозяйка дома с кочергой в руках и ударила третьего гостя.

После содеянного Баранов сбежал с места преступления и скрылся в Москве.

Приговором Александровского городского суда осужденному назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Кроме того, судом частично удовлетворены материальные претензии вдовы погибшего, с осужденного в качестве моральной компенсации взыскан один миллион рублей.