Ещё
Заключенные смогут отбывать срок рядом с местом жительства родственников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заключенные смогут отбывать срок рядом с местом жительства родственников 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Минюсте России обсудили законопроект, дающий возможность направлять осужденных в колонию рядом с местом жительства родственников, а не в те субъекты, где они жили или были осуждены, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
Представители Минюста, ФСИН, аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, Генпрокуратуры, научного сообщества и общественности обсудили проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года, уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что представители ведомств обсуждали проект федерального закона «О внесении изменений в статью 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса РФ».
"В соответствии с ними устанавливается возможность направления осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, по его заявлению в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ, в котором проживает один из близких родственников осужденного, либо при невозможности такого размещения — в исправительное учреждение, расположенное на территории другого наиболее близкого субъекта РФ", — говорится в сообщении.
Сейчас осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта, в котором они проживали или были осуждены.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу132
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа85
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение