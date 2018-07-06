Курянку судили за взятку инспектору ДПС

Суд назначил женщине штраф в 10 тысяч рублей

48-летняя курянка признана виновной в покушении на дачу взятки. Как было установлено, в апреле этого года женщина ехала на личном автомобиле и не уступила дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Из-за нарушения ПДД автомобиль был остановлен инспектором ДПС , который пригласил водителя для ознакомления с видеозаписью и для составления протокола об административном правонарушении.

Автомобилистка предложила полицейскому взятку. Получив отказ, попыталась оставить в служебном автомобиле ДПС 500 руб. О чем сотрудник правоохранительных органов сообщил руководству.

Суд назначил курянке штраф в 10 тыс. руб. Кроме того, на основании протокола об административном правонарушении, она выплатит еще 1 500 руб.