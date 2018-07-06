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В Крыму организаторы сети подпольных азартных заведений пойдут под суд
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В Крыму организаторы сети подпольных азартных заведений пойдут под суд 

РИА Новости Крым 6 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. В Крыму 13 членов преступной организации предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и участие в преступном сообществе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
"По версии следствия, обвиняемые организовали функционирование восьми игорных заведений по Крыму с дислокацией в крупных населенных пунктах. Путем проведения азартных игр с использованием виртуальных игровых автоматов они получили преступный доход в размере почти 16 млн руб. После вручения прокурором копии обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Киевский районный суд города Симферополя", — рассказали в ведомстве.
Обвиняемым максимум грозит до 4 лет лишения свободы.
Ранее еще четверо членов этой же преступной организации предстали перед судом.
С 1 июля 2009 года в России запрещена работа игорных заведений кроме специально отведенных для этого зон.
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