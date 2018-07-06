В Крыму организаторы сети подпольных азартных заведений пойдут под суд

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 июл — РИА Новости Крым . В Крыму 13 членов преступной организации предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и участие в преступном сообществе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

"По версии следствия, обвиняемые организовали функционирование восьми игорных заведений по Крыму с дислокацией в крупных населенных пунктах. Путем проведения азартных игр с использованием виртуальных игровых автоматов они получили преступный доход в размере почти 16 млн руб. После вручения прокурором копии обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Киевский районный суд города Симферополя", — рассказали в ведомстве.

Обвиняемым максимум грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее еще четверо членов этой же преступной организации предстали перед судом.