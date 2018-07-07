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В Мариинске у сироты украли 150 тыс. рублей
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В Мариинске у сироты украли 150 тыс. рублей 

АиФ Кузбасс 7 июля 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Мариинск, 7 июля — АиФ-Кузбасс. В Мариинске в суд направлено уголовное дело о хищении денег со счёта сироты, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
18-летний молодой человек обратился в полицию, когда узнал, что с его счёта кто-то похитил 150 тыс. рублей. Следователи установили, что с октября 2017 по январь 2018 года деньги переводил на свои счета сосед сироты по комнате с помощью его телефона через услугу «мобильный банк». Потерпевший однажды одолжил телефон 17-летнему обвиняемому, и не подозревал, к каким последствиям это приведёт.
Сосед, похитивший деньги стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого факту кражи с причинением значительного ущерба. Дело направлено в суд.
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