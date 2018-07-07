В Мариинске у сироты украли 150 тыс. рублей

Мариинск , 7 июля — АиФ-Кузбасс . В Мариинске в суд направлено уголовное дело о хищении денег со счёта сироты, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области

18-летний молодой человек обратился в полицию, когда узнал, что с его счёта кто-то похитил 150 тыс. рублей. Следователи установили, что с октября 2017 по январь 2018 года деньги переводил на свои счета сосед сироты по комнате с помощью его телефона через услугу «мобильный банк». Потерпевший однажды одолжил телефон 17-летнему обвиняемому, и не подозревал, к каким последствиям это приведёт.

Сосед, похитивший деньги стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого факту кражи с причинением значительного ущерба. Дело направлено в суд.