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Сотрудниц бердского пенсионного фонда обвинили в присваивании денег сирот и покойников
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Сотрудниц бердского пенсионного фонда обвинили в присваивании денег сирот и покойников 

Авторадио 6 июля 2018
Злоумышленники придумали такую схему, по которой им удалось положить себе в карман 270 тысяч рублей. В мошенничестве с использованием служебного положения подозревают начальника отдела выплаты пенсий и ее заместителя. Женщины выбирали в дополнительном списке, по которому выдаются разовые платежи, тех людей, которые точно не обратятся за деньгами. Например, сирота, уже ушедший в армию. Умершие пенсионеры, чьи родственники на протяжении полугода не обращались за недополученной пенсией. Похищенные деньги женщины делили поровну и тратили их на разные нужды: гасили кредиты, лечили зубы, отмечали праздники. Мошенниц вычислили после проверки областным отделением Фонда. Возбудили уголовное дело. Сотрудницам грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести лет.
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