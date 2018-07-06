В Пермском крае хозяева кафе похитили электроэнергии на 700 тысяч рублей

Хозяев кафе из Кунгура привлекут к ответственности за хищение электроэнергии.

Как рассказали в «Пермэнерго», во время рейда в заведении общепита выявили факт незаконного вмешательства в работу приборов учёта электроэнергии. Хозяева «подкрутили» счётчик так, чтобы он не показывал истинный расход электричества. В результате, они похитили электричество на сумму, превыщающую 700 тысяч рублей.

По факту незаконного потребления электричества энергетики направили заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности. Наказание за такое преступление — от штрафа до исправительных работ (если хищение было в крупных размерах).