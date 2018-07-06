Ещё
В Пермском крае хозяева кафе похитили электроэнергии на 700 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пермском крае хозяева кафе похитили электроэнергии на 700 тысяч рублей 

АиФ Пермь 6 июля 2018
Фото: АиФ Пермь
Хозяев кафе из Кунгура привлекут к ответственности за хищение электроэнергии.
Как рассказали в «Пермэнерго», во время рейда в заведении общепита выявили факт незаконного вмешательства в работу приборов учёта электроэнергии. Хозяева «подкрутили» счётчик так, чтобы он не показывал истинный расход электричества. В результате, они похитили электричество на сумму, превыщающую 700 тысяч рублей.
По факту незаконного потребления электричества энергетики направили заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности. Наказание за такое преступление — от штрафа до исправительных работ (если хищение было в крупных размерах).
АиФ Пермь: последние новости
СКР выясняет обстоятельства избиения и изнасилования жительницы Губахи В Перми будут судить иностранца, который насиловал пермячек Пермские врачи залечили 61-летнего пациента до смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу162
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Россия предрекла обвал цен на нефть22
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа88
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение