Жительница Ржева несколько дней терпела страшную боль от опасного ранения в грудь и не обращалась за помощью

Вечером 5 апреля во Ржеве сожители начали выяснять отношения, из-за чего между ними возникла ссора. Мужчина сначала ударил женщину по голове. Затем он взял кухонный нож и нанес им один целенаправленный удар в область левой половины грудной клетки. Несчастной было причинено колото-резаное ранение, осложнившееся левосторонним гемотораксом. Согласно заключению эксперта, данная травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью. За медицинской помощью потерпевшая обратилась лишь 11 апреля. Она была срочно госпитализирована в ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница». Суд признал сожителя виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет условно, сообщает Ржевский городской суд.