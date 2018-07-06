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Жительница Ржева несколько дней терпела страшную боль от опасного ранения в грудь и не обращалась за помощью
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Жительница Ржева несколько дней терпела страшную боль от опасного ранения в грудь и не обращалась за помощью 

tvernews.ru 6 июля 2018
Фото: tvernews.ru
Вечером 5 апреля во Ржеве сожители начали выяснять отношения, из-за чего между ними возникла ссора. Мужчина сначала ударил женщину по голове. Затем он взял кухонный нож и нанес им один целенаправленный удар в область левой половины грудной клетки. Несчастной было причинено колото-резаное ранение, осложнившееся левосторонним гемотораксом. Согласно заключению эксперта, данная травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
За медицинской помощью потерпевшая обратилась лишь 11 апреля. Она была срочно госпитализирована в ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница».
Суд признал сожителя виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет условно, сообщает Ржевский городской суд.
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