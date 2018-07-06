«Чёрные риэлторы» обманом завладели трёхкомнатной квартирой в центре Уфы 

По факту мошенничества с жильём в Уфе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Уфимец обратился в надзорное ведомство с заявлением о завладении «черными риэлторами» трёхкомнатной квартирой его матери в центре Уфы.
В 2013 году мужчина, снимавший комнату в данной квартире, предложил матери заявителя продать жильё и купить взамен двухкомнатную квартиру, а на вырученные деньги оплатить коммунальные долги в 180 тысяч рублей.
После оформления договора на 3 млн рублей хозяйка не получила ни денег, ни нового жилья. Вместе с сыном её вывезли в частный дом на окраине Уфы. Через некоторое время женщина скончалась.
Мошенники продали квартиру третьим лицам.
Ход расследования уголовного дела на контроле прокуратуры.