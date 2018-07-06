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«Чёрные риэлторы» обманом завладели трёхкомнатной квартирой в центре Уфы
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«Чёрные риэлторы» обманом завладели трёхкомнатной квартирой в центре Уфы 

АиФ-Уфа 6 июля 2018
Фото: АиФ-Уфа
По факту мошенничества с жильём в Уфе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Уфимец обратился в надзорное ведомство с заявлением о завладении «черными риэлторами» трёхкомнатной квартирой его матери в центре Уфы.
В 2013 году мужчина, снимавший комнату в данной квартире, предложил матери заявителя продать жильё и купить взамен двухкомнатную квартиру, а на вырученные деньги оплатить коммунальные долги в 180 тысяч рублей.
После оформления договора на 3 млн рублей хозяйка не получила ни денег, ни нового жилья. Вместе с сыном её вывезли в частный дом на окраине Уфы. Через некоторое время женщина скончалась.
Мошенники продали квартиру третьим лицам.
Ход расследования уголовного дела на контроле прокуратуры.
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