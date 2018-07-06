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В Петербурге нашли просроченные онкопрепараты на сумму 120 млн рублей
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В Петербурге нашли просроченные онкопрепараты на сумму 120 млн рублей 

АиФ Санкт-Петербург 6 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге выбросили миллионы рублей на просроченные онкологические лекарства, сообщает «Фонтанка».
Экономическая полиция ГУ МВД обследует Центральную фармацевтическую базу Петербурга. По предварительной информации, там найдены 2 тысячи упаковок дорогих онкологических просроченных лекарств. Их купили на бюджетные средства.
Дорогие лекарства, на которые ушло 120 миллионов рублей — испортились на складе, не дойдя до врачей и пациентов. По правилам, все эти препараты должны были быть уничтожены. При этом
Обыски связаны с уголовными делами, которые возбуждены в Главном следственном управлении ГУ МВД. Одно связано с незаконными схемами распространения онкопрепаратов «Ацеллбия», «Ритуксимаб», «Мабтера».
Это мошенничеством в особо крупном размере (более 54 миллионов рублей). Другое дело возбуждено в связи с хищением аналогичным лекарств из городской больницы на сумму около 3 миллионов рублей.
Следствие должно выяснить, почему препараты оказались просрочены. А также как и зачем формируются завышенные заявки в Минздрав РФ на закупку препаратов для нужд города.
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