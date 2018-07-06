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Судьбу задержанного в Москве английского болельщика решит столичный суд
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Судьбу задержанного в Москве английского болельщика решит столичный суд 

Пятый канал 6 июля 2018
Фото: Пятый канал
Столичный суд решит вопрос об аресте британца Тревера Мартина Хорси, который был задержан на стадионе «Спартак» во время матча ЧМ по запросу Объединенных Арабских Эмиратов. Адвокат футбольного болельщика рассказа ТАСС, что полиция ОАЭ вменяет 63-летнему мужчине статью 401, подразумевающую факт намеренной расплаты недействительным чеком. В России же это преступление квалифицируют как «Мошенничество».
По словам правозащитника, вопрос об аресте Хорси в скором времени рассмотрит Тушинский суд Москвы.
Ранее Пятый канал сообщал о задержании еще одного футбольного болельщика. В Петербурге арестовали бразильца, подозреваемого в вооруженном разбое на родине.
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