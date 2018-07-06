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Омские приставы взыскали с коррупционера миллион рублей
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Омские приставы взыскали с коррупционера миллион рублей 

АиФ-Омск 6 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
Судебные приставы получили в производство дело, по которому надо было взыскать 1 млн руб. штрафа, назначенного судом, с экс-ректора одного из омских вузов, осуждённого в мае этого года.
Приставы направили уведомление на адрес должника, который отбывает наказание в виде лишения свободы. К приставам пришла близкая родственница, которой объяснили — если штраф не оплатить добровольно, то он будет взыскан принудительно вместе с исполнительским сбором, который составит 70 тыс. руб.
Родственница взяла реквизиты и через банк тут же внесла всю сумму — 1 млн руб.
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