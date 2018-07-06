Омские приставы взыскали с коррупционера миллион рублей

Судебные приставы получили в производство дело, по которому надо было взыскать 1 млн руб. штрафа, назначенного судом, с экс-ректора одного из омских вузов, осуждённого в мае этого года.

Приставы направили уведомление на адрес должника, который отбывает наказание в виде лишения свободы. К приставам пришла близкая родственница, которой объяснили — если штраф не оплатить добровольно, то он будет взыскан принудительно вместе с исполнительским сбором, который составит 70 тыс. руб.

Родственница взяла реквизиты и через банк тут же внесла всю сумму — 1 млн руб.