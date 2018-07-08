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Против гражданина Узбекистана на Сахалине возбудили дело об экстремизме
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Против гражданина Узбекистана на Сахалине возбудили дело об экстремизме 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Южно-Сахалинске правоохранители возбудили уголовное дело против 30-летнего гражданина Узбекистана по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ. Об этом сообщил сайт СК РФ по Сахалинской области.
Следователи установили, что в июле 2015 года подозреваемый опубликовал на своей странице в соцсети противоправную информацию.
«Согласно заключению психолого-лингвистического исследования, в публикациях имеются признаки высказываний, содержащие призывы к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц по признакам отношения к религии», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также в его публикациях эксперты увидели воздействие на сознание пользователей социальной сети, чтобы склонить их к насилию.
Расследование уголовного дела продолжается.
Замглавы ФСБ РФ Игорь Сироткин призвал к борьбе с террористами, использующими информационно‐телекоммуникационные технологии.
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